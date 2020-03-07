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السجن 3 سنوات لنجار مسلح لحيازته سلاح نارى في حلوان

السبت 07/مارس/2020 - 07:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة نجار مسلح بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد.ع"، نجار مسلح، تهمة حيازة سلاح نارى غير مشخشن "بندقية خرطوش"، كما حاز المتهم ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.

وشهد معاون مباحث قسم حلوان، أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة توجه لمكان المتهم وبتفيشه عثر معه على سلاح نارى غير مششخن "بندقية خرطوش"، وذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.

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