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في غياب عبدالرحمن مجدي.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة بالدوري

السبت 07/مارس/2020 - 07:57 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة الجونة مساء الأثنين، بالدوري المصري.

ويلتقي الدراويش نظيره الجونة، مساء بعد غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الدراويش عودة مدحت فقوسة مع غياب عماد حمدى وأحمد أيمن وعبدالرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى وحازم مرسى لأسباب مختلفة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى.

خط الدفاع .. محمود البدرى ، باهر المحمدى ، إبراهيم أبواليزيد ، محمد هاشم ،أسامة إبراهيم .

خط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق  -محمد مخلوف – بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى -محمد بيومى – محمد صادق – مدحت فقوسة.

خط الهجوم … فخر الدين يوسف – شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم ، باتريك كادو.
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