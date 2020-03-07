Advertisements
Advertisements
Advertisements

المصري بالأخضر وبركان بالبرتقالي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الفريقين بالكونفدرالية

السبت 07/مارس/2020 - 07:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
أقيم منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة إياب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد على الملعب البلدي بمدينة بركان.


وخلال الاجتماع الذي ترأسه مراقب المباراة جيرمان انجويامبا والذي ينتمي إلى أفريقيا الوسطى تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة ، حيث سيرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق السماوي، فيما سيرتدي فريق نهضة بركان قميصا برتقاليا بالإضافة إلى الشورت الأسود والجوارب البرتقالية وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

مثل المصري في المؤتمر الكابتن محمود جابر مدير شئون اللاعبين والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات ، فيما حضر المؤتمر كذلك المنسق العام للمباراة الليبي علي الچيلاني ، والايفواري سينكو زالي مراقب الحكام ، والإعلامية المغربية هيام بن حمو المنسقة الإعلامية للمباراة، والرواندية سولانج لي المنسق الأمني المباراة.
Advertisements

أخبار تهمك

عودة الثنائي الناري.. كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد ريال سوسييداد

منذ أقل من ساعتين

بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح مثير من فايلر عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ أقل من ساعة

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ 40 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل مثيرة.. مكالمة هاتفية بين رونالدو وبيريز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد توديع دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس.. زيدان يستبعد 7 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

05:56 م

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

07:41 م

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status