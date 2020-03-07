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عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر

السبت 07/مارس/2020 - 07:53 م
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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك 11 حالة من على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم نقلهم إلى الحجر الصحي، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية التحليل، وإصابتهم بالفيروس.
 
وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني، موضحة أن حالة المواطن المصري الذي أصاب بالكورونا تم نقله للحجر الصحى وتم معاينة جميع المخالطين به وعددهم 42 حالة.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول التى اتخذت الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وبمجرد إعلان الفيروس ف الصين تم إعلان الحجر الصحى والإجراءات اللازمة فى المطارات.
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن يوم الجمعة قبل الماضية بمجرد إعلان فرنسا عن وجود حالتين لسائحين عائدين من مصر، تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكل المحيطين بهم، موضحا، أن إجمالى من ثبت إصابتهم بالفيروس هم ثلاثة فقط، وتم التعامل معهم، وأن الفترة السابقة شهدت فحوصات طبية لكل من كان به اشتباه بالإصابة، وأن الـ12 مواطنا على متن الباخرة  بالأقصر أمس لم تظهر عليهم أى أعراض لفيروس كورونا. 
 
كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قد أعلنت عن إجراء تحاليل لـ2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) والأنفلونزا بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى الجمعة، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها.

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وزارة الصحة هالة زايد كوفيد-19 المصابين بكورونا ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

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