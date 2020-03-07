وليد أزارو في المقدمة.. تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد الاتفاق

قام المدير الفني لنادي الهلال السعودي بالإعلان عن تشكيل فريقه أمام الاتفاق في الدوري السعودي، ضمن فاعليات الجولة 21 من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.





تشكيل مباراة الهلال السعودي ضد الاتفاق في الدوري السعودي





حارسة المرمى: عبد الله المعيوف.





الدفاع: محمد البريك – جانج هيون سون – محمد جحفلي – ياسر الشهراني.





خط الوسط: جوستافو كويلار – سلمان الفرج – جيوفينكو.





الهجوم: بافيتيمبي جوميز – سالم الدوسري – أندريه كاريلو.









بينما تشكيل الاتفاق في مباراة الهلال جاء كالتالي:





مبولحي - القميزي - يامبيري - الربيعي - محنشي- كيش - دي سوزا- الكويكبي - السلولي - دوكارا- وليد أزارو.









الهلال السعودي يريد الحفاظ على الصدارة



