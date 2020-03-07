كورونا يطيح ببورصة قطر ورأسمالها يخسر 5.7 مليار ريال

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات هذ الأسبوع، بسب فزع المستثمرون بقطر جراء انتشار فيروس كورونا بنسبة 1.90% خاسراً 180.75 نقطة ليغلق عند مستوى 9309.39 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى 5.7 مليار ريال، ليصل إلى مستوى 520.308 مليار ريال.

وجاءت تراجعات البورصة القطرية تحت ضغوط ومخاوف من انتشار فيروس كورونا في الوقت الذي هبطت فيه معظم البورصات العالمية.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر نحو 461.97 مليون سهم بقيمة 1.47 مليار ريال عبر تنفيذ 32.39 ألف صفقة، وارتفع 18 سهماً، فيما تراجع 28 سهماً، واستقر سهم وحيد.



