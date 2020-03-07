جامعة جنوب الوادي تكرم الفنانة إلهام شاهين والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان

أقامت جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا حفلًا فنيًا كبيرًا أحياه شباب الملتقي الفني بالجامعة ترحيبا بالفنانة الكبيرة الهام شاهين وبحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان وفي ضيافة رئيس جامعة جنوب الوادي الاستاذ يوسف الغرباوي ونائب رئيس الجامعة والسادة عمداء الجامعة.





والقت الفنانة الهام شاهين، كلمة شكرت فيها محافظ قنا ورئيس الجامعة والسادة الحضور.





وأشادت بالواهب الفنية بالحفل كما دعت القنوات وبرامج اكتشاف المواهب للحضور الي الصعيد لما يحتويه من مواهب شابة وابدت اعجابها بالصوت الغنائي للمطربة الشابة التي احيت الحفل بأغنية مستنياك لعزيزة جلال.





كما قالت كلمة تحفيزية لشباب الجامعة قائلة انتم مستقبل الوطن ومستقبل الفن اعملوا بجهد ف النجاح يأتي بالعمل والعرق.





ثم دعت الحضور للمجئ الي الاقصر وحضور عروض افلام المهرجان وفي اطار تكريم الفنانة الهام شاهين قام نائب رئيس الجامعة بتسليمها درع التكريم كما قامت الجامعة بتكريم الأستاذ سيد فؤاد وتسلم درع التكريم، و كرمت الجامعة الإعلامية بوسي شلبي





ثم ألقى رئيس المهرجان كلمته وبعد أن قام بشكر السيد المحافظ و رئيس الجامعة والجمهور صرح بأن مرجان الاقصر ممتد الي قنا وسوف يعقد المهرجان العديد من الندوات الفنية و قام بدعوة الجمهور الي الحضور للاستمتاع بتلك الندوات.





وجدير بالذكر ان الفنانة الهام شاهين شاركت في مهرجان الاقصر بفيلم يوم للستات الذي حصد العديد من الجوائز وتم عرضه في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة



