العراق تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا





سجلت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم السبت، 8 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 54، وتوفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.





وقالت الوزارة في بيان، إنه تم "تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، سبع حالات في العاصمة بغداد والثامنة بالنجف"، مضيفة: " تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل ملاكات الوزارة للتعامل مع المصابين والملامسين".





كما أكدت على تنفيذ مقررات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 ومسؤولية الجهات المعنية عن محاسبة المخالفين، وتدعو الوزارة إلى اتباع قواعد الحماية الشخصية والمجتمعية لحماية الأفراد والمجتمع.





وتتزايد المخاوف يالعراق من انتشار الفيروس على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من "الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين"، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.



