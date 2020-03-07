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بمقابل 2000 جنيه.. حبس سيدتين لممارسة الدعارة في الدقي

السبت 07/مارس/2020 - 07:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سيدتين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لممارسة الدعارة والجنس بمقابل مادي.

كشفت تحقيقات نيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل واقعة سقوط سيدتين، لاتهامهما بممارسة الدعارة واستقطاب الزبائن عن طريق أحد المواقع الإباحية، بمقابل ٢٠٠٠ جنيه في الساعة.

أفادت التحقيقات، أن السيدتين في عقدهما الثالث من العمر، ونتيجة لاحتياجهما للمال، خططوا لانشاء صفحة أحد المواقع الأباحية، وعرض صور مثيرة ومحادثات لهما، ويقوموا باستقطاب الزبائن وخاصة مواطني الخليج، والاتفاق معهم عن طريق المحادثة على المبلغ المالي ومكان المقابلة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق صفحة الموقع على ممارسة الجنس، حيث اتفق مع أحداهما على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ٢٠٠٠ جنيه للساعة.

وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمتين والقبض عليهما.
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