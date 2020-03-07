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رئيس الوزراء: المصابون بكورونا فى مصر 3.. و12 حاملون للفيروس بدون أعراض

السبت 07/مارس/2020 - 07:45 م
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الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن من ثبت إيجابية تحليلهم لفيروس كورونا حتى الان فى مصر هم 3 حالات فقط، والأشخاص الـ 12 الذين تبين حملهم للفيروس لم تظهر عليهم الأعراض، وتم الإعلان عنهم بكل شفافية، مضيفا: "نتعامل بمنتهى الوضوح والشفافية ومصر حتى الان الأمور بها مستقرة". 
 
وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات لكافة الفنادق والمقاصد العامة بالإعلان والتعامل الفورى مع اى حالات اشتباه ، بجانب تكليف المحافظين بالإهتمام بالنظافة.
 
وقال إن الباخرة بالأقصر كان على متنها 171 منهم 101 سائح و70 مواطن مصرى وتم اتخاذ اللازم وإبلاغ السفارات الخاصة بالسائحين الذين كانوا متواجدين.
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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء المصابون بكورونا الفنادق

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