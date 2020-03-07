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تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

السبت 07/مارس/2020 - 07:41 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال بيتسو موسيمانى المدير الفنى لصن داونز، إنه حزين للغاية بسبب إهدار محمد الشناوى، حارس النادى الأهلى، للوقت على حد قوله.

وتابع موسيماني في تصريحات عقب المؤتمر الصحفي:" أتوقع أن يكون رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى غير سعيد أيضا.

وأكمل، أنا حزين لأن حارس الأهلى كان يهدر الوقت، لكن هناك أشياء لا يمكن أن نغيرها فنحن فى إفريقيا ولسنا فى أوروبا".

وتحدث عن المدير الفنى للأهلى متوقعا موقفه من إهدار الشناوى للوقت: "بالطبع السيد رينيه فايلر لم يكن سعيدا بما حدث خلال المباراة".

وتابع: "الأهلى يتعاقد مع لاعبين بملايين الدولارات، وخير مثال على ذلك أليو بادجى، وأليو ديانج ورمضان صبحى الذى لم يشارك فى المباراة".

وأضاف: "لقد واجهنا الأهلى اليوم بمهاجم رابيد فيينا (أليو بادجى) الذى انتقل للفريق مقابل 2 أو 3 ملايين دولار".

وتأهل الأهلى إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بالفوز على صن داونز بنتجية 3-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة

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