رقم سلبي يطارد فالنسيا خلال 90 يوما





فشل فريق فالنسيا في تسجيل أي فوز خارج الديار في غضون ثلاثة أشهلا، لكنه عاد ليسجل أول تعادل له في 2020 كزائر أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة السابعة والعشرين من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.





وكانت كتيبة المدرب الشاب ألبرت ثيلاديس قد فازت آخر مرة خارج الديار في السابع من ديسمبر الماضي حين تغلب "الخفافيش" على ليفانتي (2-4).





وفي 21 من نفس الشهر تعادل فالنسيا أثناء زيارة بلد الوليد، وهو ما لم يتكرر خارج الديار منذ ذاك الوقت، حتى اقتنص نقطة من مواجهة ألافيس الجمعة، عندما تعادل بنتيجة (1-1).





ومنذ ذلك الحين، لم يخسر فالنسيا فقط في جميع المباريات التي خاضها خارج الديار، إنما كانت الخسارة دوما ثقيلة وهو ما تجلى أثناء مواجهة مايوركا (4-1) وخيتافي (3-0) وريال سوسيداد (3-0)، بواقع هدف لصالح وعشرة ضد.





وخلال الجولة الحالية من منافسات هذه المرحلة من الدوري، يملك فالنسيا في جعبته 42 نقطة بفضل الفعالية التي يتميز بها على ملعبه "ميستايا"، حيث لا يزال الفريق لا يعرف الهزيمة، وهو ما عوض ضعف الأداء خارج الديار.



