Advertisements
Advertisements
Advertisements

رقم سلبي يطارد فالنسيا خلال 90 يوما

السبت 07/مارس/2020 - 07:35 م
Advertisements
فالنسيا
فالنسيا
وكالات
Advertisements

فشل فريق فالنسيا في تسجيل أي فوز خارج الديار في غضون ثلاثة أشهلا، لكنه عاد ليسجل أول تعادل له في 2020 كزائر أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة السابعة والعشرين من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكانت كتيبة المدرب الشاب ألبرت ثيلاديس قد فازت آخر مرة خارج الديار في السابع من ديسمبر الماضي حين تغلب "الخفافيش" على ليفانتي (2-4).

وفي 21 من نفس الشهر تعادل فالنسيا أثناء زيارة بلد الوليد، وهو ما لم يتكرر خارج الديار منذ ذاك الوقت، حتى اقتنص نقطة من مواجهة ألافيس الجمعة، عندما تعادل بنتيجة (1-1).

ومنذ ذلك الحين، لم يخسر فالنسيا فقط في جميع المباريات التي خاضها خارج الديار، إنما كانت الخسارة دوما ثقيلة وهو ما تجلى أثناء مواجهة مايوركا (4-1) وخيتافي (3-0) وريال سوسيداد (3-0)، بواقع هدف لصالح وعشرة ضد.

وخلال الجولة الحالية من منافسات هذه المرحلة من الدوري، يملك فالنسيا في جعبته 42 نقطة بفضل الفعالية التي يتميز بها على ملعبه "ميستايا"، حيث لا يزال الفريق لا يعرف الهزيمة، وهو ما عوض ضعف الأداء خارج الديار.

يشار إلى أن فريق "الخفافيش" لم يتمكن سوى من تسجيل الفوز في ثلاث مباريات خارج الديار منذ انطلاق الموسم الحالي أمام أتليتيك بلباو وإسبانيول وليفانتي.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عودة الثنائي الناري.. كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد ريال سوسييداد

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ ثلث ساعة

بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس.. زيدان يستبعد 7 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. مكالمة هاتفية بين رونالدو وبيريز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصريح مثير من فايلر عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من موسيماني بعد توديع دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ 37 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

05:56 م

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:15 م

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status