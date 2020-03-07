Fast and Furious | موعد عرض الجزء التاسع من فيلم (فاست اند فيريوس) السرعة والغضب في جميع سينمات مصر (فيديو)



دائمًا الجمهور في مصر وجميع الوطن العربي مستعدون لمتابعة الأفلام الأجنبية وخاصة سينما هوليود، ومن أبرز هذه الأعمال الجزء التاسع من فيلم الأكشن ( السرعة والغضب) Fast and Furious، والذي يحمل أيضًا اسم " Hobbs and Shaw"، حيث نجح في تحقيق انتشارًا واسعًا عالميًا، بعد طرحه يوم 28 فبراير الماضي.





ويأتي الجزء التاسع من فيلم Fast and Furious بجميع دور العرض السينمائي، حيث حددت الشركة المُنتجة طرحه في مصر يوم الجمعة الموافق 22 مايو المقبل.





ونجح الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم Fast and Furious في تحقيق نجاحًا باهرًا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل المتابعين، حيث حقق 5 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، ووصلت حتى الآن عدد مشاهداته إلى 32 مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما حققت السلسلة إيرادات عالية عالميًا، حيث بلغت نحو مليار و238 مليون دولار أمريكي.





الإعلان التشويقي لفيلم Fast and Furious الجزء التاسع









وبذل القائمون على فيلم Fast and Furious مجهودًا كبيرًا وشاقًا واستغرق تصويره عام كامل، بين العاصمة البريطانية لندن، والعديد من المناطق المتفرقة في الولايات المتحدة.





ويعتبر الجزء التاسع من فيلم Fast and Furious حلقة لاستمرار نجاح السلسلة التي نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، ويشارك في هذا الجزء مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، ويعتبر هذا ثاني ظهور لها في عالم السينما بعد ظهروها لأول مرة في فيلم "Hustlers" مع جينفر لوبيز، بالإضافة لمشاركة الفنان فان ديزل، سكوت أستوود، كورت راسل، تشارليز ثيرون، هيلين ميرين، دوين جونسون، جايسون ستاثام، ميشيل رودريجيز، والجزء التاسع من تأليف كريس مورجان، جاري سكوت طومسون، وإخراج ديفيد ليتش.





أحداث فيلم Fast and Furious الجزء التاسع