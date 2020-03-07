قبل مواجهة ليفربول.. أتلتيكو مدريد يتعثر أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

فرض فريق اشبيلية التعادل الإيجابي 2 /2 على مضيفه اتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز ريال مايوركا على مضيفه إيبار 2 / 1 .





وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، تقدم لوك دي يونج بهدف لاشبيلية في الدقيقة 19 لكن الفارو موراتا أدرك التعادل لاتلتيكو من ضربة جزاء في الدقيقة 32.





وأضاف البرتغالي الدولي جواو فيليكس الهدف الثاني لاتلتيكو في الدقيقة 36 ثم أدرك لوكاس أوكامبوس التعادل لاشبيلية من ضربة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.





وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع اشبيلية رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن اتلتيكو صاحب المركز الخامس.





وعلى الملعب البلدي إبوروا، انهى مايوركا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله داني رودريجيز في الدقيقة 42 من ضربة حرة مباشرة.





وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة سجل الياباني الدولي الشاب تاكيفوسا كوبو /18 عاما/ هدفه الثالث هذا الموسم ليساهم بشكل كبير في فوز مايوركا.





وأحرز بيدرو بيجاس هدف تقليص الفارق لإيبار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عبر ضربة رأس.





وحقق مايوركا أول فوز له خارج ملعبه هذا الموسم لتظل آماله قائمة فيما يتعلق بالبقاء بدوري الأضواء والشهرة.





ورفع مايوركا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن عشر، وتوقف رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.



