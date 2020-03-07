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"الأعلى للآثار": روما لديها 13 مسلة مصرية بينما مصر 8 مسلات فقط

السبت 07/مارس/2020 - 07:34 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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كشف الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للأثار، أن روما بها 13 مسلة مصرية بينما المسلات الموجودة في مصر 8 مسلات فقط حتى عام 2018.

وأوضح "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت إن المسلات المصرية انتقلت إلى روما، وكذلك لباقي دول العالم قديما.

وتابع: "وزير الأثار الدكتور خالد العناني قام بتكليفنا بالذهاب إلى صان الحجر بمحافظة الشرقية؛ التي كانت قديما طيبة الشمال، متابعا: وجدت 11 مسلة فرعونية متهشمة في صان الحجر وقمنا بترميمها".

وأكمل رئيس المجلس الأعلى للأثار: "أطول مسلة في مصر هي مسلة حتشبوت بمعبد الكرنك بطول 29 متر وزن 325 طن، بينما أطول مسلة فرعونية في العالم حوالي 30 متر ووزن 400 طن.
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الكلمات المفتاحية

مصر المجلس الاعلي للاثار اخبار اﻻثار

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