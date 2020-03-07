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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي Manchester derby

السبت 07/مارس/2020 - 07:31 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق مانشستر يوم الأحد 8 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق مانشستر سيتي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا في الجولة الماضية على حساب فريق ليستر سيتي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور.

بينما تعادل مانشستر يونايتد مع فريق إيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب الجوديسون بارك، وشهدت تلك المباراة خطأ قاتل من الحارس الإسباني ديفيد دي خيا تسبب في الهدف الوحيد لإيفرتون.

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