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مفاجأة.. أخصائي يُحذر من غسل اليدين بالمعقمات لمواجهة كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 07:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، إن فيروس كورونا من أضعف أنواع الفيروسات، ومثله مثل الأنفلونزا العادية، مشيرًا إلى هوس أولياء الأمور بغسل أيدي الأطفال بالمعقمات، كل فترة من شأنه قتل البكتريا النافعة التي تعيش على الجلد، وهذا يقلل من مناعة الجسم. 

ولفت "سالم"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية  "dmc"، مساء السبت، إلى أن غسل اليدين يكون بالماء والصابون العادي فقط، لأن استخدام الكحول أو المعقمات يقتل جميع البكتريا، ويضعف المناعة.

وأشار إلى أفضل أنواع الكمامات يسمى بـn95، وبها فلتر ينقي الهواء، ويمنع الفيروسات بنسبة 95%، لافتًا إلى أن سعر هذه الكمامة تصل لـ4 جنيهات.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصيدلة الإكلينيكية الدكتور مروان سالم أنواع الفيروسات

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