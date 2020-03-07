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آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

السبت 07/مارس/2020 - 07:25 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
هدى عبدالرازق
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طمأن الإعلامي نشأت الديهي، الجمهور على الإعلامي أحمد موسى، الذي وصفه بالإعلامي المصري الوطني المحترم.

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية  "TeN"، اليوم السبت، أن الإعلامي أحمد موسى، أصيب بمرض معين وكان متواجد في مستشفى وادي النيل، ولكن حالته مستقرة وجيدة، وغادر المستشفى، لكنه سينقطع عن تقديم برنامجه لعدة أيام.

وتابع أن أحمد موسى رقم مهم جدًا في المعادلة الإعلامية المصرية، وشخص وطني حتى النخاع، فهذا الرجل الصادق المحترم ما يقوله عبر الشاشات يقوله في الغرف المغلقة، وهو صادق لم يتلون في يوم ما، وهو شخص وطني، داعيًا الله أن يتم شفاءه وعودته لمنصة الإعلامية ليتفاعل مع جمهوره الذي ينتظره، معقبًا لـ أحمد موسى: "يلا يا بطل إحنا منتظرينك، وترجعلنا بالسلامة".

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