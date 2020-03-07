Advertisements
Advertisements
Advertisements

الديهي: "التحول الرقمي هيخلينا نعمل الرخصة بالتليفون"

السبت 07/مارس/2020 - 07:23 م
Advertisements
نشأت الديهي
نشأت الديهي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، وشدد على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين.

وأكد الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية  "TeN"، اليوم السبت، أن البعد عن الرقمنة يعني تأخير التنمية وإهدار الوقت، وإتاحة الفرصة للفاسدين، مشددًا على أن التحول الرقمي يسرع من عملية التنمية ويساهم في مواجهة الفساد.

وتابع أن الخدمات الرقمية تقضي على الروتين و"فوت علينا بكرة في الطراوة، وهتخلينا نعمل الرخصة وشهادة الميلاد بالتليفون".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشأت الديهي مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي الإعلامي نشأت الديهي

أخبار تهمك

أول تعليق من موسيماني بعد توديع دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصريح مثير من فايلر عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ 40 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس.. زيدان يستبعد 7 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ يوم

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عودة الثنائي الناري.. كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد ريال سوسييداد

منذ ساعة و 25 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. مكالمة هاتفية بين رونالدو وبيريز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: التحول نحو الاقتصاد الرقمى أصبح مسارًا إجباريًّا

عاجل.. الرئيس يوجه بمواصلة الجهود لتحويل مصر لممر رقمي عالمي

جامعة كفر الشيخ تناقش الموافقة على التحول الرقمى للكليات

STC تكشف عن عشرة مشروعات لمنصات رقمية مبتكرة

مصطفى الفقي: هذا هو الحل الوحيد لضرب الفساد في مصر (فيديو)

وزير الاتصالات: ربط 1200 مبنى حكومى في المحافظات بالمرحلة الثانية من التحول الرقمي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

05:56 م

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:15 م

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status