الديهي: "التحول الرقمي هيخلينا نعمل الرخصة بالتليفون"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، وشدد على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين.





وأكد الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن البعد عن الرقمنة يعني تأخير التنمية وإهدار الوقت، وإتاحة الفرصة للفاسدين، مشددًا على أن التحول الرقمي يسرع من عملية التنمية ويساهم في مواجهة الفساد.





وتابع أن الخدمات الرقمية تقضي على الروتين و"فوت علينا بكرة في الطراوة، وهتخلينا نعمل الرخصة وشهادة الميلاد بالتليفون".



