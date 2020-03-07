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قدم 350 عملا فنيًا .. تعرف على أبرز أدوار فريد شوقي في السينما

السبت 07/مارس/2020 - 08:18 م
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فريد شوقي
فريد شوقي
ولاء عبد الناصر
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واحد من عمالقة الفن المصري والعربي، استطاع أن يتربع على عرش السينما المصرية في النصف الثاني من القرن الماضي، قدم العديد من الأدوار المميزة والمختلفة التي تركت بصمة في قلوب المشاهدين فهو الرجل الشرير، والشهم والشجاع والخارق، والأب الحنون الذي يحتضن أولاده.

وبمناسبة مرور 100 عام على ميلاد وحش الشاشة 'فريد شوقي' يرصد لكم 'الفجر الفني' أبرز أدواره في السينما المصرية:


_ الأسطي حسن :

قدم الفنان فريد شوقي أول الأفلام السينمائية من خلال مشاركته في فيلم " الأسطي حسن"، الذي قام بتأليف قصته.


ويسرد الفيلم حكاية حسن الذي يعمل في ورشة خراطة وحدائد، ناقم على معيشته بسبب ظروفه المادية، تحضر إليه ذات مرة في الورشة التي يعمل بها إحدى سيدات المجتمع الراقي التي تعجب به وتدعوه لفيلتها لاستكمال وتركيب الديكور، ويتورط معها حسن في علاقة محرمة ويهجر منزله.


_الشاويش خميس:

يجسد فريد شوقي خلال فيلم "رصيف نمرة 5'، الذي قام بتأليفه بالاشتراك مع السيد بدير، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، ويعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية.



وتدور أحداث الفيلم حول الشاويش خميس، الذي يعمل بخفر السواحل ونجح في إخفاق عملية لتهريب المخدرات، وتحاول عصابة التهريب أن تشتري ضميره لكي يساعدهم في التهريب ولكنه بدوره يرفض، فيلجأون إلى خطة لقتله حتى يزيحونه عن طريقهم، و لكنهم يفشلوا و يقتلوا زوجته عن طريق الخطأ، وتستمر الأحداث.


_هريدي:

لعب فريد شوقي شخصية "هريدي" في فيلم "الفتوة" الذي قام بتأليفه وتعاون في كتابة السيناريو والحوار كل من نجيب محفوظ وصلاح أبو سيف والسيد بدير ومحمد صبحي.

يرودي الفيلم حكاية "هريدي" الذي يأتي من إحدى المحافظات إلى سوق الخضار بحثًا عن فرصة عمل، وبعد العديد من المحاولات، يجد عملا لدى المعلم أبو زيد، الذي يعد أكثر التجار سطوة في سوق الخضار، وبعد فترة ينفصل هريدي ويتزوج من المعلمة حسنية، ويعمل معها ومع منافسي المعلم أبو زيد تحالفًا مضادًا لأبو زيد، ولكن ما أن تقوى شوكة هريدي في السوق بمساعدتهم زوجته وشركائه حتى يتبدل حاله للأسوأ وتستمر الأحداث.

_محمد الاسيوطي:

قدم فريد شوقي شخصية محمد الأسيوطي في فيلم "يارب ولد" مع الفنانة كريمة مختار.

وتدور أحداث الفيلم حول تاجر خشب "محمد الأسيوطي" وله ثلاث بنات وكل بنت من بناته تتزوج من رجل عاطل ولايملك مهنة ثم يقيمون في بيت والد البنات وتدور الأحداث حول مشاهد كوميدية جميلة.

وكان للفنان الراحل فريد شوقي الكثير من الأعمال والأدوار المختلفة فخلال رحلة عطائه الفنية قدم ما يتجاوز الـ350 عملا فنياً على مدار خمسون عاماً تعاون خلالها مع كبار المخرجين والمؤلفين ونجوم الفن من الزمن الجميل ودعم الشباب في الجيل الجديد ببداياتهم الفنية.
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