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حميات الإسكندرية: لم نسجل أي حالة إصابة بكورونا حتى الآن

السبت 07/مارس/2020 - 07:19 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة أمل البرنس، مدير مستشفى حميات الإسكندرية، إن هناك فريق طبي مدرب ومتخصص للكشف على أي حالة اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت "أمل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أنهم يقومون بسحب عينات وإجراء أشعة على الصدر لأي حالة ترد للمستشفى، ويشتبه في إصابتها بالفيروس، موضحة أن المشتبه في إصابته يعزل داخل المستشفى حتى تظهر نتيجة التحاليل.

وأضافت مدير مستشفى حميات الإسكندرية، أن حميات الإسكندرية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وكافة الحالات المشتبه في إصابتها جاءت نتيجة تحاليلها سلبية.

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كورونا حميات الاسكندرية الوضع فى الاسكندرية الاصابة بكورونا

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