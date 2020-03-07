"مهمة خاصة" الفجر ترصد إجراءات الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي (فيديو)

أعلنت سلطات مطار الغردقة الدولي، استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة كورونا بتشديد الرقابة والإجراءات الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.



ورصدت عدسة "الفجر" اليوم السبت الإجراءات الوقائية اللازمة من داخل مقر الحجر الصحي من داخل مطار الغردقة الدولي، وذلك لمنع تسلل فيروس كورونا للبلاد، حيث يشهد المطار نشاطًا ملحوظًا في حركة الوصول وسط رقابة صارمة من الحجر الصحي بالمطار على جميع رحلات الوصول.



وتجولت عدسة "الفجر" داخل غرف الحجر الصحي بمطار الغردقة لرصد الاستعدادات وتوافر جميع آليات العمل في مواجهة فيروس كورونا المستجدة.



مدير الحجر الصحى بمطار الغردقة يكشف إجراءات الحجر الصحى على الركاب



ومن جانبه قال الدكتور كريم هشام مدير الحجر الصحى بمطار الغردقة الدولي، أن إدارة الحجر الصحى بالمطار متوافر بها جميع الإمكانيات من أجهزة طبية وأدوية ومستلزمات لفحص جميع الركاب والرحلات القادمة من جميع أنحاء العالم.



وأضاف مدير الحجر الصحى فى تصريح خاص لـ "لفجر"، تبدأ عمليات الفحص والحجر الصحى من باب الطائرة ببدء خروج الركاب إلى منطقة الحجر، ثم يتم حجر جميع الركاب عن طريق قياس درجة الحرارة عن بعد كما يتم سحب مسحات من اللعاب وذلك للتأكد من عدم حمل أى راكب للفيروس.



وأضاف مدير الحجر الصحى بمطار الغردقة، عقب إنتهاء الحجر الصحى لجميع الركاب، يتوجه فريق آخر من إدارة الحجر الصحى إلى الطائرة لاتخاء كافة الإجراءات الاحترازية لمتعلقات الركاب من الشنط وتعقيم الطائرة بالكامل.



نائب مدير مطار الغردقة الدولي حركة الرحلات تسير بشكل طبيعي وسط إجراءات مشددة



قال اللواء طيار أسامة العباسى نائب مدير مطار الغردقة الدولي، إن هناك تنسيق دائم بين إدارة المطار ومديرية الصحة والحجر الصحى وجميع الجهات المختصة؛ لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس اللعين "كورونا".





وأضاف "العباسي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هنآك متابعات مستمرة على جميع رحلات الوصول، موضحًا أنه لن يمر أى راكب إلا بعد توقيع الكشف الطبي طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية المتبعة.



وأوضح أن حركة الرحلات الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم دون تأثر، مؤكدًا أنه يتم تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة لمنع تسلل فيروس كورونا للبلاد، مثمنًا جهود أفراد الحجر الصحى بمطار الغردقة لما يقومون به من إجراءات احترازية على أعلى مستوى.



وتابع اللواء أسامة العباسي، أنه يتم متابعة تطبيق إجراءات الفحص الطبى للركاب القادمين إلي البلاد وذلك فى إطار المجهودات المكثفة من كافة مؤسسات الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.



شهد اليوم السبت مطار الغردقة الدولي، نشاط ملحوظ فى رحلات الوصول وسط إقبال كبير من السياح من مختلف دول العالم وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الحجر الصحى بمطار الغردقة الدولي.



خبير سياحى منتجعات البحر الأحمر تستقبل السياحة من دول العالم المختلفة



ومن جانبه قال الخبير السياحي عصام علي، إن المنتجعات السياحية بمدن الغردقة ومرسى علم لم تشهد أي حالات اشتباه لفيروس كورونا حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تخطي عدد الجنسيات الوافدة للبحر الأحمر نسبة 55 جنسية مختلفة عالمية لم تظهر أي حالات طبقًا للبيانات التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية.



وأضاف الخبير السياحي لـ"لفجر"، أن الإقبال على المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر مازال مستمر موضحًا أن الحركة السياحية في مصر بصفة عامة والبحر الأحمر بصفة خاصة لم تتأثر، موضحًا المنشور التحذيري الذي عممته وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة على الفنادق والمنتجعات السياحية بهدف نشر الوعي الصحي والوقاية من انتشار فيروس كورونا ساهم رفع نسبة الوعي وزيادة إجراءات الوقاية، لافتًا الي ضرورة وجود لجان طبية بمداخل الفنادق السياحية لإجراء الكشف على النزلاء فور وصولهم.



