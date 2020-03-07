لطيفة تطمئن جمهورها على صحتها بعد احتجازها خمسة أيام في المنزل

شاركت المطربة التونسية لطيفة، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لها بعد مرضها، الذي تسبب في حالة قلق لها، وجعلها في حالة رعب و حبيسة في غرفتها، حيث نشرت الفترة الماضية صور لها وهي ترتدي الكمامة الطبية المزودة بفلتر، بعد أصابتها بنزلة برد أثناء تواجدها في الأستوديو.



ظهرت لطيفة في الفيديو وهي مرتدية ملابس منزلية ثقيلة مناسبة لموسم الشتاء وذلك بعد بعد أصابتها بالبرد، حيث وجهت شكر لمتابعيها وجمهورها وقالت لهم:" بشكركم كثيرا كل من سأل عني، أنا بخير يارب ولك الحمد شوية برد وأنتهي الحمد لله"، وأستكملت حديثها موجهة نصيحة لمتابعيها قائلة:" بشكركم ولازم أقولكم على كل الحاجات اللي عملتها، ولازم تعزل نفسك عن البيت عندكم، لمدة 5 أيام وتبقوا زي الفل، وبشكركم جدا".



وجاءت تعليقات للمطربة مطمئنين على صحتها، حيث جاءت التعليقات من متابعيها وكان منهم الفنانة فيفي عبده حيث علقت بأرسال قلوب باللون الأحمر ويد تشير بالدعاء، وجاءت تعليقات المتابعين "حمد الله على سلامة، أن شاء الله لا بأس، يا عمري ألف سلامة، حمدالله على السلامة يانور عيني يارب متشوفيش حادة وحشة".



وعلى سياق آحر تطرح لطيفة أغنياتها الجديدة تباعا، من ألبوم "أوى واحدة"، حتي طرحت الأسبوع الماضي أغنية "متقربليش" وتلتها أغنية "كن جميلا"، وذلك على صفحتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، وشاركت المطربة في الأوبريت العربي العالمي "صناع الأمل"، حيث وشيدت بسعادتها من المشاركة في هذا العمل، واشارك في هذا الأوبريت عدد كبير من الفنانين من بينهم: يارا، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، نجوى كرم، أصالة نصري، وليد توفيق، ملحم زين، و ريد ون