لجين عمران تتعاقد مع رايتكس برودكشن تعرف على التفاصيل!

أعلنت شركة رايتكس برودكشن، عن توقيع تعاقدها حصريا مع الإعلامية لجين عمران لإنتاج مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية.



ومن المقرر أن تقوم بهذه الأعمال الجارية في عام ٢٠٢٠ والعام القادم ٢٠٢١ و ستقوم شركه رايتكس برودكشن بإعلان تفاصيل هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة.



وتميزت لجين عمران، بطريقتها المميزة وبرامجها التي تتحدث عن الموضوعات الاجتماعية ومن المتوقع أن تقوم بمفاجأت حيث أكد الجمهور علي انتظارها لثقتهم في اختياراتها وأنها تستعد لمفاجات.