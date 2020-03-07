مورينيو يُعلن تشكيل توتنهام ضد بيرنلي

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بيرنلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : فيرتونخين - سانشيز - ألدرفاليد - تانجانجا.

خط الوسط : داير - ديلي آلي - لاميلا - ندومبيلي - سكيب.

خط الهجوم : ستيفن بيرغويجن.





وتلقى فريق توتنهام هوتسبير الهزيمة في الجولة الماضية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.



