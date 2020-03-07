عودة الثنائي الناري.. كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد ريال سوسييداد

يستعد نادي برشلونة، لمواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.





يسعى برشلونة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل إستعادة الصدارة ولو مؤقتاً، بعد الهزيمة في الجولة الماضية من غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين نظيفين.





بينما يحاول ريال سوسيداد لتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل ضمان مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





حيث أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:





حراسة المرمى : تير شتيجين.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - فرانكي دي يونج.

خط الهجوم : برايثويت - جريزمان - ليونيل ميسي





ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز السابع برصيد 43 نقطة.



