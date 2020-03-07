تفاصيل زيارة جماهير الإفريقي التونسي لبعثة الزمالك

أكدت بعض التقارير الصحفية التونسية أن مجموعة من جماهير الافريقي حرصت على زيارة مقر بعثة نادي الزمالك اليوم السبت.





وتأهل الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.





وأهدى مجموعة من جماهير الافريقي قميص ناديهم إلى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بحسب موقع "نسمة سبورت"، ورد عليهم أحمد مرتضى بإهداء قميص الزمالك لهم.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة الافريقية.







