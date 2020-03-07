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موقع عبري: إصابة شخصين بفيروس كورونا شاركا في مؤتمر "إيباك"

السبت 07/مارس/2020 - 06:26 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الموقع الإلكتروني العبري "سروغيم"، اليوم السبت، أن اثنين ممن شاركوا في المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك"، كانا مصابين بفيروس "كورونا" المستجد، موضحًا أن أحد المشاركين في المؤتمر من مدينة نيويورك على صلة أو قرابة بأحد الأمريكيين المصابين بالفيروس.

ويشار إلى أن المؤتمر السنوي لـ"أيباك" قد عقد في مدينة واشنطن الأمريكية خلال الفترة بين 1- 4 مارس الجاري.

ونوه الموقع الإلكتروني العبري إلى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، كان على رأس المشاركين في المؤتمر، بجانب شخصيات سياسية واقتصادية من الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن سائحًا فرنسيًا تم تشخيص إصابته بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 22 مصابا بالفيروس.

كما سجلت الصحة الإسرائيلية خمسة إسرائيليين إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن عادوا من زيورخ ومدريد، والنمسا.

وتواصل السلطات الإسرائيلية إخضاع أكثر من خمسة آلاف مواطن في الحجر المنزلي مدة أربعة عشر يوما وذلك بعد عودتهم من دول ينتشر فيها الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

موقع عبري كورونا فيروس كورونا إيباك

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