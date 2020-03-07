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ليلى اسكندر توضح حقيقة اعتناقها الاسلام وحصولها على الجنسية السعودية

السبت 07/مارس/2020 - 06:34 م
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ليلى اسكندر
ليلى اسكندر
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وضحت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، اليوم السبت الموافق 7/3/2020، خلال استضافتها في برنامج "سندريلا"، الذي يعرض على شاشة قناة "إيه تي قي" الكويتية، حقيقة اعتناقها الاسلام وحصولها على الجنسية السعودية.

وتحدثت ليلى اسكندر لأول مرة عن عن اعتناقها الاسلام بشكل واضح، مؤكدة أنها السبب الحقيقي وراء ذلك قناعتها التامة بعدما قرأت القرآن الكريم وليس بسبب زواجها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان، مضيفة أنها اعتنقت الإسلام ولكن دينها الانسانية

وعن حصولها على الجنسية السعودية، قالت ليلى اسكندر إنها حصلت على الهوية السعودية فقط وليس الجنسية، مؤكدة إنها أصبح اسمها "ليلى الغامدي" وأنها سعودية الهوى، وذلك نظرًا لارتباطها برجل سعودي وابنها سعودي وتتشرف بالحصول على الجنسية السعودية.

وعند سؤالها عن الممثلة ميساء مغربي التي هي على خلاف معها قالت: "بلا وجع قلب"، وقررت الانسحاب من الحلقة بحجة أن الوقت قد تأخر والساعة أصبحت 12، مع العلم بأن اسم البرنامج "سندريلا".

وتحدثت ليلى اسكندر عن زواجها الأول من رجل الاعمال الكويتي والذي لم يستمر سوى 5 أيام فقط، مؤكدة أنه هو اليوم صديقها وصديق زوجها يعقوب.

وانتقدت ليلى اسكندر بطريقة غير مباشرة تصرفات المدونة الكويتية نهى نبيل، التي قالت إنها تُظهر أولادها على مواقع التواصل الاجتماعي لتستفيد ماديًا، ثم تعنفهم، في إشارة إلى مقطع الفيديو الذي سرب لنهى نبيل وهي تصرخ على ابنها، مشيرة إلى أن التعنيف ليس فقط بالضرب بل بالكلام واللفظ.
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الكلمات المفتاحية

ليلى اسكندر تعتنق الاسلام ليلى اسكندر الهوية السعودية الجنسية السعودية

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