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تصريح مثير من فايلر عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

السبت 07/مارس/2020 - 06:32 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام صن داونز، في إياب دور الثمانية على استاد لوكاس موريبي عصر اليوم.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «واجهنا فريقًا كبيرًا.. ورسالتي لجماهير الأهلي واللاعبين جاءت من خلال عملنا.. حققنا فوزًا مهمًّا أمام نفس الفريق في القاهرة، وتعادلنا هنا في جنوب إفريقيا، لنحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا».

وتحدث المدير الفني عن تأهل الأهلي والزمالك إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، قائلا: «صعود فريقين من مصر إلى نصف النهائي أمر جيد.. ويعكس مدى التطور في الكرة المصرية بشكل عام.. وهذا الأمر يسعده بشكل شخصي».

وأوضح فايلر أن الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز هو أفضل رد اعتبار بعد هزيمة الأهلي أمام نفس الفريق في النسخة الماضية هنا في جنوب إفريقيا.

وأكد المدير الفني أن الأهلي يحتفل اليوم بالتأهل، وغدًا سيكون التفكير والعمل الجاد استعدادًا للمواجهات المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.

وحسم الأهلي تأهله من بريتوريا بعد التعادل مع صن داونز على استاد لوكاس موريبي، فيما كان الفريق قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

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