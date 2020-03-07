برلماني : لبنان تقترب من التخلف عن سداد ديونها

كشف عضو البرلمان اللبناني البارز آلان عون، اليوم السبت، عن أن لبنان يعيش ”الساعات الأخيرة“ قبل الإعلان الرسمي لتعثره عن تسديد ديونه.

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وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر بالحكومة بأن من المتوقع أن يعلن لبنان عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة، وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.

وسيعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية قبل يومين فقط من الموعد المقرر لسداد الدولة المدفوعات المستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس.