تليفونات بنى سويف يستضيف شبان قنا في دوري القسم الثاني

يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف في الثالثة من عصر الأحد فريق شبان قنا في المباراة التى ستجمع بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الاسبوع السابع عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



وخلال الفترة الماضية حرص الجهاز الفنى للتليفونات بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته على أداء مباراة ودية أمام الجونة وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 ، وخلال المباراة تم منح الفرص للعديد من لاعبي الفريق والاطمئنان على العائدين من الإصابة .



وتمثل مواجهة شبان قنا خطوة هامة للفريق السويفى الطامح للعودة لدائرة الكبار تحسبا لإقامة دورى المحترفين بالموسم الجديد .



وسيفتقد تليفونات بنى سويف خلال مواجهة الشبان ثنائى خط الوسط بلال احمد والذى يعانى من الإصابة بجزع بالغضروف والرباط الصليبي بجانب غياب نانا كوامى والذى يعانى من تمزق فى أربطة الكاحل .



وكان التليفونات قد تلقى هزيمة بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية أمام طهطا الرياضى بملعب طهطا .



تليفونات بنى سويف بدأ فترة الإعداد بقيادة فنية للدكتور عماد سمير ثم تولى احمد شعبان مسوؤلية تدريب الفريق حتى نهاية الدور الاول وعقب ذلك تولى أبو العينين شحاته تدريب الفريق السويفى .



فيما يخوض شبان قنا المباراة بقيادة مديره الفنى كمال الزينى بدوافع الاستمرار فى المنافسة على الصعود وتقديم مباراة فنية جيدة للفريق المكافح بدورى القسم الثانى .



وكان شبان قنا قد خسر على ملعبه مباراته تليفونات بنى سويف بهدف نظيف .



ويحتل تليفونات بنى سويف المركز السادس برصيد 22 نقطة فيما يحتل شبان قنا المركز الرابع برصيد 30 نقطة .



ترتيب المجموعة الاولى " الصعيد " بالقسم الثانى



1 - بنى سويف 34 نقطة

2 - البنك الأهلى 32 نقطة

3 - الالمونيوم 32 نقطة

4 - شبان قنا 30 نقطة

5 - سوهاج 22 نقطة

6 - تليفونات بنى سويف 22 نقطة

7 - بترول اسيوط 21 نقطة

8 - المنيا 19 نقطة

9 - الاعلاميين 18 نقطة

10 - الفيوم 15 نقطة

11 - طهطا 10 نقطة

12 - ديروط 8 نقطة