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استمرار الندوات التوعوية ضد كورونا بجامعة حلوان (صور)

السبت 07/مارس/2020 - 06:24 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
أية حمروشي
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نظمت كلية التمريض بالتعاون مع مركز الرصد بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، ندوة توعوية لطلاب وطالبات المدن الجامعية بالجامعة بعنوان كيف تحمى نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.

حاضر بالندوة الدكتور أنس الزيات، والدكتور علاء الدوينى، وتضمنت التعريف عن ماهية فيروس كورونا وطرق انتشاره والمخاطر الصحية من الإصابة بهذا الفيروس والإرشادات الصحية السليمة عن كيفية الحماية الذاتية من الإصابة وطرق الوقاية من خلال استخدام العادات الصحية السليمة من غسل لليدين باستمرار، ولتحقيق أقصى استفادة للطلاب والطالبات تم توزيع مطبوعات إرشادية بطرق الوقاية لتوعية الطلاب.

استمرار الندوات التوعوية ضد كورونا بجامعة حلوان (صور)
استمرار الندوات التوعوية ضد كورونا بجامعة حلوان (صور)
استمرار الندوات التوعوية ضد كورونا بجامعة حلوان (صور)
استمرار الندوات التوعوية ضد كورونا بجامعة حلوان (صور)
استمرار الندوات التوعوية ضد كورونا بجامعة حلوان (صور)
استمرار الندوات التوعوية ضد كورونا بجامعة حلوان (صور)
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الكلمات المفتاحية

ندوة بجامعة حلوان كورونا المستجد فيروس كورونا جامعة حلوان

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