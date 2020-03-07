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الحكومة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 19 حالة

السبت 07/مارس/2020 - 06:12 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم بفلطسين إلى 19 حالة، حسب ما ذكر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 مصابا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم، بمدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم بالمركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، عن إصابة 9 مواطنين بفيروس "كورونا" في بيت لحم.

وأجرت وزارة الصحة فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الأنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصا، وفي فندق البردايس 15 شخصا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فلسطين الحكومة الفلسطينية الحكومة

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