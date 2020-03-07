شاكيرا تحتفل بتخطي Me Gusta الـ 3.2 مليون مشاهدة في 24 ساعة (فيديو)

قامت النجمة العالمية شاكيرا، بالاحتفال على طريقتها الخاصة، بسبب تخطي الكليب الجديد لها مع المطرب Anuel AA، ويحمل اسم ME GUSTA، حاجز الـ 3.2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة بعد طرحه عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



ونشرت الفنانة العالمية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة لها من الكليب الجديد لتحتفل بنسبة المشاهدة العالية وتشكر متابعيها وجمهورها على هذا النجاح.



وارتدت شاكيرا خلال الكليب أربع "باركوات" بطرق مختلفة، فيما أشاد البعض أنها ظهرت أكثر رشاقة وأصغر من سنها بكثير.

