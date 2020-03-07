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على نار هادئة.. مانشستر سيتي يطبخ صدمة قوية لقطبي إسبانيا في الصيف

السبت 07/مارس/2020 - 06:15 م
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دي بروين وسترلينج
دي بروين وسترلينج
مصطفى صابر
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أفادت بعض التقارير البريطانية، اليوم السبت، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لتوجيه ضربة موجعة لقطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

وخلال تقارير سابقة أكدت أن برشلونة وريال مدريد يرغبون في الحصول على خددمات نجمي مانشستر سيتي المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج والبلجيكي كيفين دي بروين.


وتبعًا للصحيفة الإنجليزية"ديلي ميل" إن مانشستر سيتي سيبدأ مفاوضات تجديد عقد سترلينج ودي بروين مباشرة عقب مباراة الفريق مع ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن عقد اللاعبين ينتهي في صيف 2023، ولكن مانشستر سيتي يهدف لربطهما بعقد جديد وراتب أكبر؛ لضمان استمرارهما مع الفريق دون التأثر بالعقوبة الأوروبية.

ويحصل سترلينج  مع مان سيتي راتب أسبوعي بقيمة مالية 300 ألف إسترليني بالإضافة إلى المكافآت، بينما يتقاضى دي بروين على 280 ألف إسترليني في الأسبوع.
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