عاجل.. أول فنانة تصاب بفيروس كورونا

أعلنت بعض الصحف اللبنانية إصابة عارضة الأزياء والإعلامية لجين عضاضة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية حقيقة إصابتها بالمرض بعد عودتها من لندن إلى بيروت وتم احتجازها في حجر صحي داخل مستشفى الحريري الجامعي.



وأكدت "عضاضة" أنها شعرت بإعياء شديد وارتفاع في درجة حرارتها عند تواجدها في بريطانيا وبعد عودتها أجرت جميع الفحوصات وثبت إصابتها بالمرض.



وتسائل اللبنانيون عن كيفية خروج لجين عضاضة من مطار برياطانيا إلى المطارات اللبنانية دون الكشف عليها واكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.



لجين عضاضة هي عارضة الأزياء سابقا والإعلامية حاليا وهي أرملة الملياردير السعودى وليد الجفالي والتي تزوجته عام 2012 في حفل زفاف أسطوري بلغ تكلفته حوالي 10 مليون دولار ولكنه توفى بسبب إصابته بمرض السرطان.

