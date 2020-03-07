قنا يفوز على أهلي المنشأة ويتأهل رسميا للترقي



حسم فريق نادي قنا بقيادة محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، تأهله لدوري الترقي للقسم الثاني، بعد تغلبه على فريق اهلي المنشأة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير، ضمن مواجهات الجولة ال20 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث.



دخل فريق نادي قنا اللقاء متصدرا المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، برصيد47 نقطة، باحثا عن فوز يؤكد تأهله لدوري الترقي للقسم الثاني، ونجح في تحقيق الفوز والتأهل قبل انتهاء المسابقة باسبوعين، بعد وصوله للنقطة 50 بفارق 9 نقاط عن المركز الثاني.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد نادي اهلي المنشاة عند15 نقطة، ويزداد موقفه سوءا بجدول المجموعة، وبات مهددا بالهبوط لدوري القسم الرابع.



واسفرت باقي نتائج الجولة، عن تعادل فريق شبان المراغة أمام فريق شباب البلينا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.



فيما حقق نادي المراغة، فوزا كبيرا على نظيره فريق نجوع مازن، بسداسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب نجوع مازن.



فيما فصل التعادل الايجابي، بهدفين لكل فريق، مباراة شباب سوهاج، أمام نظيره فريق نادي قفط، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.



ونجح نادي قوص في تحقيق فوز غالي على نظيره فريق نادي اخميم، بثنائية نظيفة، ليتمسك ببقائه بدوري القسم الثالث، بعد وصوله للنقطة ال16.



وتختتم المواجهات بتعادل فريق نادي مكة المكرمة، أمام نظيره فريق نادي البداري، بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الثانية





1_قنا 50 نقطة

2_قفط 41 نقطة

3_شباب المراغة 41 نقطة

4_البداري37 نقطة

5_شباب سوهاج 28 نقطة

6_البلينا 28 نقطة

7_المراغة 26 نقطة

8_اخميم21 نقطة

9_مكة المكرمة 17 نقطة

10_قوص 16 نقطة

11_اهلي المنشاة 15 نقطة

12_نجوع مازن 10 نقاط