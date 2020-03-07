الإفتاء: لا يجوز وضع بويضة مخصبة من الزوج المتوفى فى رحم أرملته

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، جاء فيه "إمرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في مركز معالجة العقم، ثم توفي الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة في رحمها"، حيث تطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هذه الحالة.



وأوضحت إدارة الفتوى، في إجابتها عبر صفحتها على "الفيسبوك"، أنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها؛ لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة.



هذا وتحرص دار الإفتاء على الرد عبر صفحتها على "الفيسبوك" على أسئلة المتابعين.