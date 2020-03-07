Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتائج مواجهات الجولة 20 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث

السبت 07/مارس/2020 - 06:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
انطلقت السبت منافسات الجولة الـ 20 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، التي تشهد صراع شرس لأندية الصدارة.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق نادي المدينة المنورة بالاقصر، على نظيره فريق جمهورية دراو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.

فيما حقق فريق وادي النيل فوز غالي على نظيره فريق شبان اسنا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الوادي بسوهاج.

فيما فصل التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، مباراة نادي كيما اسوان، أمام نظيره فريق نادي النصر للتعدين، اللذان يتنافس ان على صدارة المجموعة.

وتعادل فريق مركز شباب الزهراء، أمام نظيره فريق نادي التحرير باسوان، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاقصر.

وفصل التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة ابو الريش، أمام مركز شباب ادفو، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.

وتختتم مواجهات الجولة في الثالثة من عصر الأحد، بمواجهة فريق نادي الاقصر، أمام نادي الهلال، التي يستضيفها ملعب الاول.

ترتيب المجموعة الأولى

1_كيما 44 نقطة
2_التعدين 43 نقطة
3_الزهراء 43 نقطة
4_شباب ادفو 39 نقطة
5_المدينة المنورة39
6_الاقصر 35 نقطة
7_التحرير 24 نقطة
8_ابو الريش 20نقطة
9_وادي النيل 20 نقطة
10_الهلال10 نقاط
11_دراو 7 نقاط
12_شبان اسنا 7 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

برودة اليوم وحرارة غدا.. الأرصاد تحذر من ذروة طقس الاثنين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

بعد تخطي بورنموث.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعتين

الأهلي يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس.. زيدان يستبعد 7 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعة الا ربع

سر غضب مدرب صن دوانز قبل دقائق من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ 39 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في بورنموث

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل مثيرة.. مكالمة هاتفية بين رونالدو وبيريز

منذ أقل من ساعة

بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:05 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:15 م

بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

05:09 م

تفاصيل مثيرة.. مكالمة هاتفية بين رونالدو وبيريز

05:47 م

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس.. زيدان يستبعد 7 لاعبين دفعة واحدة

05:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status