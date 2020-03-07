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المهنية للمعلمين تعلن عن النماذج الاسترشادية للاختبار الإلكتروني

السبت 07/مارس/2020 - 06:07 م
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طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
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أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن النماذج الاسترشادية للاختبار الالكتروني للمرشحين للترقى لعام 2019 – 2020، حيث أن النموذج الاسترشادي الأول يخص فئة (معلم – معلم أول).

وأعلنت الأكاديمية أول خطوات تنفيذ إجراءات الترقى للمعلمين ترقيات 2019 / 2020 (الحاصلين على وظيفة كادر قبل 31 / 12 / 2014 وما قبلها)، كالتالي:

1.على كل معلم مرشح للترقى متابعة موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك من خلال الرابط الآتى http://academy.emis.gov.eg/academy وذلك بالكود والرقم القومى وكلمة السر الخاص به لمعرفة وطباعة إخطار اختبار الترقى الخاص به ومحدد به الموعد والمكان والتوقيت، حيث ستكون بداية الاختبارات اعتبار من يوم السبت الموافق 14 / 3 / 2020 اعتبار من الساعة 10 صباحا.

2.يتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة وتكون موزعه كالأتي:

50 نقطة على الاختبار ويشترط حصول المعلم على نسبة 50 % على الأقل من مجموع نقاط الاختبار.

30 نقطة على ملف انجاز المعلم.

10 نقطة على تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة.

10 نقطة على تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفنى.

ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى وظائف معلم ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع النقاط.

يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى اذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع النقاط مع مراعاة تحقيق 50 % من نقاط الاختبار.

3.يتم ميكنة ملف الترقى الكترونيا والمعلم مسئول مسئوليه كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف الانجاز وبعد الانتهاء والمراجعة يضغط على أيقونة حفظ وتسجيل ويتحمل كافة الآثار المترتبة على عدم قيامه بذلك.

4.مسئول الحكومة الالكترونية بالمدرسة مسئول مسئوليه كاملة عن إتاحة دخول مدير المدرسة على موقع الأكاديمية لتقييم أداء المعلمين المرشحين وكذلك الموجه الفنى وكذلك تسجيل آخر تقريرين كفاية وكذلك موقف قضاء مدة ممارسة العمل الفعلى 5 سنوات.

5. مدير المدرسة مسئول مسئوليه كاملة عن متابعه التنفيذ والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع.

6.يتم إتاحة تسجيل استيفاء ملف الترقى الكترونيا للمعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 / 3 / 2020 حتى يوم الخميس الموافق 21 / 5 / 2020.

ولتحميل النماذج بصيغة  pdfمن هنا

 

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الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتعليم طارق شوقي المؤتمر الدولي للتعدين الأكاديمية المهنية للمعلمين اختبار الترقي اختبار الترفي

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