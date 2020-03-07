فضيحة "الكمامات" تؤكد فشل النظام القطري في التعامل مع كورونا

يواصل الأمير القطري تميم بن حمد، في السعي وراء الصفقات المشبوهة، ففي الوقت الذي يخفي فيه النظام القطري الأعداد الحقيقية للمصابين بفيرو كورونا القاتل، تم الإعلان عن محاولة تهريب كميات كبيرة من "الكمامات" من مطار إسلام آباد الدولي، إلى الدوحة.

تميم يفشل في تهريب الكمامات بمطار إسلام آباد

كشف موقع قناصة البحث الباكستاني، قيام سلطات الجمارك الباكستانية، بإحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكمامات في مطار إسلام آباد الدولي بلغ عددها 10 أكياس، عن طريق ثلاثة ركاب، كانوا على متن طائرة متجهة إلى الدوحة.

وأوضح الموقع أن تلك المحاولة هي الثانية في خلال 24 ساعة، حيث أحبطت قوة أمن المطار مساء الخميس، محاولة تهريب كمية ضخمة من الأقنعة الجراحية بمطار إسلام آباد الدولي، بالتزامن مع حظرالحكومة الباكستانية تصدير أقنعة الجهاز التنفسي وسط تفشي فيروس كورونا القاتل.

قطر تفشل في السيطرة على كورونا

جاءت محاولات تميم بن حمد، في تهريب أقنعة الوجه للدوحة بسبب تزايد الطلب عليها وعجزها بالأسواق القطرية، بعد فشل النظام في التصدي لخطر تفشي "كورونا"، وإصابة أكثر من 120 شخصًا بالفيروس القاتل.

وأكدت المعارضة القطرية، أنه بعد انتشار كورونا في قطر، وإعلان وزارة الصحة القطرية إصابة قطريين عائدين من إيران، وأفادت المصادر بإصابة أكثر من 120 شخصاً بالفيروس القاتل، أصدرت سفارة نيبال في الدوحة، تحذيراً مهماً لرعاياها المقيمين في قطر، بعد تفشي فيروس كورونا بها.

وأصدرت السفارة بياناً صحفياً حذرت خلاله بتجنب المقيمين في قطر من لمس أعيونهم وفمهم وأنفهم بأيديهم، ووضع مناديل على أنفهم أثناء العطس أو السعال، وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى.

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، لأحد المواطنين القطريين ممن عادوا من إيران في الفترة الأخيرة، وخضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة حتى الآن، في الوقت الذي أعلنت فيه المصادر إلى تجاوز اعداد المصابين الـ 120 حالة وتعمد النظام القطري إخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين.

وتم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة مستقرة، وتؤكد وزارة الصحة أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في قطر منخفضة.



