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"خدو العجل مني".. ياسمين علي بشخصية صعيدية (صور)

السبت 07/مارس/2020 - 06:21 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة ياسمين علي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "علي" في هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسل ''بيت القبايل" مرتدية عبائة صعيدية من اللون الأسود.

وكتبت ''علي" على هذه الصورة قائلة: خدوا العجل مني، مشروع وضاع مني والنبي حلوة الأغنية، وتابعت "علي" قائلة: من مسلسل بيت القبائل.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: زي القمر يا روحي ايه الجمال ده منورة الدنيا كلها.

وفي سياق أخر بدات "علي" مسيرتها الفنية بقصر ثقافة الحرية، وتوالت الحفلات بعدها بالاسكندرية.

وقدمت "علي" العديد من الاغاني منها نقابل ناس، يا بتاع الورد، اتخلقنا ضعاف، فرصة تتغير، ملاك وشيطان، اتفائلوا بالخير، هستنى ايه، حب زمان.
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