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"لايف ستايلز ستوديوز" تطرح البرومو الدعائى لأغنية "لما لاقيتك" لمروة ناجي

السبت 07/مارس/2020 - 06:01 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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طرحت منذ قليل شركة " لايف ستايلز ستوديوز " البرومو الدعائى لكليب الفنانة مروة ناجى الجديد " لما لاقيتك " , والذى حقق إقبالا جماهيريا منذ لحظة الإعلان عنه وعرضه عبر الصفحة الرسمة للفنانة مروة ناجى على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " , وعبر القناة الرسمية للشركة المنتجة " لايف ستايلز ستوديوز " على " يوتيوب " .  

هذا وقد فاجئت الفنانة مروة ناجى جمهورها بصورة من كليبها الجديد " لما لاقيتك " , وذلك قبل طرح البرومو بـ 48 ساعة , حيث تفاجئ الجمهور بالصورة التى ظهرت فيها مروة بلوك جديد لم تظهر به  من قبل , وذلك من خلال تغيير لون الشعر الذى غير الكثير من ملامحها وجعل الجمهور يُبدى إعجابه بشكلها الجديد , حيث أكد الكثير أنه  لم يتعرف عليها للوهله الأولى , وتباينت تعليقات الجمهور على الصورة , حيث وصف البعض مروة بأنها " جينيفر لوبين " العرب , ووصفها آخرون بـ " صوت مصر" , فيما إعتقد البعض أن مروة قد أجرت عمليات تجميل لتظهر بهذا اللوك المختلف , وهو الأمر الذى نفته مروة ناجى شكلا وموضوعا مؤكده أنها لم تجرى أى عمليات تجميل أبدا

 

هذا وقد إنتهت الفنانة مروة ناجى من تصوير كليب " لما لاقيتك " مؤخرا فى عدة مناطق بالبنان , و تم تسجيل الأغنية فى ستوديو " صوت الحب " وهو من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدى وميكس وماستر عمار خاطر وإخراج المخرج الكبير فادى حداد فى ثانى تعاون له مع الفنانة مروة ناجى بعد كليب " حبيت من قلبى" .   "

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