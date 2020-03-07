"لايف ستايلز ستوديوز" تطرح البرومو الدعائى لأغنية "لما لاقيتك" لمروة ناجي

طرحت منذ قليل شركة " لايف ستايلز ستوديوز " البرومو الدعائى لكليب الفنانة مروة ناجى الجديد " لما لاقيتك " , والذى حقق إقبالا جماهيريا منذ لحظة الإعلان عنه وعرضه عبر الصفحة الرسمة للفنانة مروة ناجى على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " , وعبر القناة الرسمية للشركة المنتجة " لايف ستايلز ستوديوز " على " يوتيوب " .





هذا وقد فاجئت الفنانة مروة ناجى جمهورها بصورة من كليبها الجديد " لما لاقيتك " , وذلك قبل طرح البرومو بـ 48 ساعة , حيث تفاجئ الجمهور بالصورة التى ظهرت فيها مروة بلوك جديد لم تظهر به من قبل , وذلك من خلال تغيير لون الشعر الذى غير الكثير من ملامحها وجعل الجمهور يُبدى إعجابه بشكلها الجديد , حيث أكد الكثير أنه لم يتعرف عليها للوهله الأولى , وتباينت تعليقات الجمهور على الصورة , حيث وصف البعض مروة بأنها " جينيفر لوبين " العرب , ووصفها آخرون بـ " صوت مصر" , فيما إعتقد البعض أن مروة قد أجرت عمليات تجميل لتظهر بهذا اللوك المختلف , وهو الأمر الذى نفته مروة ناجى شكلا وموضوعا مؤكده أنها لم تجرى أى عمليات تجميل أبدا









هذا وقد إنتهت الفنانة مروة ناجى من تصوير كليب " لما لاقيتك " مؤخرا فى عدة مناطق بالبنان , و تم تسجيل الأغنية فى ستوديو " صوت الحب " وهو من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدى وميكس وماستر عمار خاطر وإخراج المخرج الكبير فادى حداد فى ثانى تعاون له مع الفنانة مروة ناجى بعد كليب " حبيت من قلبى" . "



