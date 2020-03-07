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فوز الزعفران وصيد المحلة وشباس يكتسح سيدي سالم بالقسم الثالث

السبت 07/مارس/2020 - 06:02 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزعفران فوزا مستحقا على حساب فريق بلطيم بهدين مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 للمجموعة الثامنة، بالقسم الثالث.

وتعادل الحامول مع سبورتنج كاسل بهدف لمثله، وحقق عثماسون فوزا صعبا على حساب فريق مطوبس بهدفين لهدف.

وخسر فريق مركز شباب الحفني على ملعبه من فريق صيد المحلة 1-5، وحقق كفر الشيخ الفوز على دسوق 2-0.

وحقق فريق شباس الشهداء فوزا كاسحا خارج ملعبه على حساب فريق سيدي سالم 5-1، ونجح فريق سمنود ف يحسم موقعة اتحاد بسيون بالفوز 2-1.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- كفر الشيخ 56 نقطة
2- صيد المحلة 50 نقطة
3- عثماسون 44 نقطة
4- الحامول 42 نقطة
5- سمنود 42 نقطة
6- سبورتنج كاسل 35 نقطة
7- شباس الشهداء 28 نقطة
8- دسوق 26 نقطة
9- الزعفران 24 نقطة
10- بلطيم 23 نقطة
11- مطوبس 23 نقطة
12- سيدي سالم 21 نقطة
13- اتحاد بسيون 19 نقطة
14- شباب الحنفي 7 نقاط
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