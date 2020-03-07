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الأهلي يعبر لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة الـ16 في تاريخه

السبت 07/مارس/2020 - 06:02 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا، بعد التغلب عليه في ربع نهائي البطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.


وجاء تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخ مشاركاته في البطولة، حيث نجح الأهلي في بلوغ النهائي 12 مرة، ونجح في التتويج باللقب في ثماني مناسبات، واكتفى بالوجود في المربع الذهبي في ثلاث مناسبات فقط إحداها بالانسحاب.

– التأهل الأول للأهلي إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يعود إلى نسخة 1981، وكان من المقرر أن يلتقي فريق شبيبة القبائل الجزائري واعتذر الأهلي، في ظل حالة الحداد العامة عقب وفاة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

– نسخة 1982 نجح الأهلي في بلوغ الدور قبل النهائي، وتمكن من المرور إلى النهائي ومن ثم التتويج باللقب.

– نسخة 1983 تواجد الأهلي في قبل نهائي البطولة، ونجح في الوصول إلى النهائي وخسر اللقب أمام كوتوكو الغاني.

– نسخة 1987 تأهل الأهلي إلى قبل نهائي دوري الأبطال، ونجح في بلوغ النهائي، وتمكن من التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

– نسخة 1988 ودع الأهلي البطولة من الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة أمام فريق وفاق سطيف الجزائري، بعدما احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد فوز الأهلي ذهابًا 2-0 وخسارته بالنتيجة ذاتها في مباراة الإياب.

– انتظر الأهلي حتى نسخة 2001 ليتأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال، وينجح في مواصلة المشوار والتتويج باللقب الثالث في مسيرته.

– تأهل الأهلي إلى المربع الذهبي في نسخة 2005، وواصل مشواره حتى تمكن من التتويج باللقب.

– نسخة 2006 لم يتخلف الأهلي عن الوجود في المربع الذهبي ومواصلة المشوار بالتأهل إلى النهائي، ومن ثمَّ التتويج باللقب.

– نسخة 2007 تواجد الأهلي في المربع الذهبي، ونجح في بلوغ النهائي، واكتفى حينها بتحقيق الوصافة أمام النجم الساحلي في نهائي شهد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة الذهاب، قبل أن تكتمل الأخطاء التحكيمية في مباراة العودة.

– نسخة 2008 تواجد الأهلي في المربع الذهبي للموسم الرابع على التوالي من دوري أبطال إفريقيا، ونجح الأهلي في بلوغ النهائي ومن ثم التتويج باللقب.

– نسخة 2010 تأهل الأهلي إلى قبل نهائي دوري الأبطال، وودع البطولة من هذه المرحلة أمام الترجي التونسي، في مباراة شهدت أكثر الأخطاء التحكيمية إثارة للجدل، بعدما سجل مهاجم الترجي مايكل إينيرامو هدف الفوز بيده.

– نسخة 2012 تواجد الأهلي في قبل نهائي دوري الأبطال، ونجح في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب.

– نسخة 2013 لم يجد الأهلي صعوبة في مواصلة وجوده في الدور نصف النهائي، ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

– نسخة 2017 تأهل الأهلي إلى قبل نهائي دوري الأبطال، ونجح في بلوغ النهائي قبل أن يكتفي بالوصافة.

– نسخة 2018 تواجد الأهلي في قبل نهائي دوري الأبطال، ونجح الأهلي في تخطي المربع الذهبي وبلوغ النهائي قبل أن يخسر النهائي.

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