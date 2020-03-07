صحة كفرالشيخ: 21 فريق استجابة سريعة لمواجهة فيروس "كورونا"

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة كفرالشيخ، إنه يوجد 21 فريق بواقع 21 مستشفى على مستوى المحافظة، تم تشكيلهم كفرق استجابة سريعة بجميع المستشفيات لمواجهة فيروس "كورونا".



ويتكون كل فريق من مسؤل الترصد ومسؤل مكافحة العدوى ومدير العيادات ومدير الاستقبال ومدير عيادة الصدرية بكل مستشفى.



من جانبه رحب أحمد فرج قاسم، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بكفرالشيخ، بالحضور، مشيدًا بالتكامل والشمولية بين الجهات المختلفة "الصحة والتأمين الصحى وكلية الطب جامعة كفرالشيخ والمستشفى الجامعى والمستشفى العسكري "، وذلك لإمكانية توحيد الإجراءات والالتزام الكامل بالخطة الاستباقية وبروتوكول التعامل والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها وتعميمها على جميع المنشآت الصحية الحكومية والغير حكومية.





كما نظمت الدكتورة شيماء عكاشة، منسق عام كورونا، محاضرة لخصت فيها نبذة وبائية عن المرض واستعرضت (مخطط اجراءات التعامل ومستشفيات الإحالة ومستشفيات العزل) استحدثته مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ وجاري تعميمه على جميع المستشفيات ومرفق بالبيان: الفرز التنفسي بالاستقبال، تطبيق تعريف الحالة، العزل ومستشفيات الإحالة الخمسة، إجراءات المعامل، إجراءات التعامل مع المرضى بالمستشفيات





وأوضح الدكتور طارق الشربيني، مدير عام الطب العلاجي، أنه جارى تجهيز عيادة أمراض تنفسية بجميع المستشفيات وجارى تطبيق جميع الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، وعرضت الدكتورة مروة حمودة عرض تقديمي عن إجراءات مكافحة العدوى الخاصة بفيروس كورونا.



وعرضت الدكتورة سماح جاد، خطة التدريب المكثفة الجارى تنفيذها من قبل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ مكونة من 5 ورش عمل لتدريب الخاص بمستشفيات الإحالة.



وأوضح الدكتور أحمد الجنزوري، خطة الاستعداد الخاصة الإسعاف وأعلن سيادته توفر 5 سيارات إسعاف تعقيم ذاتي، ومن توصيات الاجتماع، سرعة توفير المستلزمات الطبية ومكافحة العدوى والأدوية الداعمة ف اسبوع من تاريخه، لافتا أنه جاري عمل اجتماع غًدا الموافق 8 مارس الجاري مع جميع مديرى المستشفيات لمناقشة جاهزية المستشفيات وتوفير الاحتياجات.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع بقاعة تدريب هيئة التأمين الصحي، بناءً علي تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك بحضور الدكتور أسامة العجمى، ممثلا لكلية الطب جامعة كفرالشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف، والدكتور أحمد العشري، مدير العيادات الخارجية بمستشفى كفرالشيخ الجامعي، والدكتورة شيماء عكاشة، مدير إدارة الأمراض المعدية والترصد ومنسق عام كورونا بالمحافظة.

