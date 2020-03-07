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"أنتم المستقبل".. مبادرة لوزارتي الداخلية والتعليم لتثقيف الطلاب

السبت 07/مارس/2020 - 05:58 م
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المبادرة
المبادرة
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أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة "أنتم المستقبل" لتعليم طلاب المدارس، كيف تُروي العقول بالثقافة والفكر الإيجابي البناء والعلم؟، لانهم هم مستقبل مصر.

وانتهت مديرية أمن القاهرة بمشاركة إدارة حقوق الإنسان، ومديرية التربية والتعليم من زراعة 10 أشجار، في المبادرة التي تتبناها وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التعليم، في 10 مدارس بإدارات مديرية تعليم القاهرة بالتعاون مع أقسام الشرطة التابعة لها، حيث شارك مأمور القسم وضباط الشرطة والطلبة في زراعة الشجرة ورويها بالماء في مدخل المدارس رمزا للمستقبل المشرق ورسالة محبة من رجال الشرطة للطلبة.

ومن جانبه، أكد محمد عطية مدير مديرية التعليم أنه عليهم أن يهتموا بها ويرعوها لتكبر أمامهم يوما بيوم وتظلل أوراقها عليهم، ويتعلموا كيف تروي العقول أيضا بالثقافة والفكر الإيجابي البناء والعلم فابنائنا هم مستقبل مصر، وهم بناة الغد وسبيل التطور والرقي، كما تم زراعة شجرة المستقبل بإدارات القاهرة الجديدة، الشروق، شرق مدينة نصر، السلام، الوايلي، الزاوية الحمراء، باب الشعرية، الساحل، مصر القديمة، الخليفة والمقطم علي مدار ثلاثة أيام علي التوالي كمرحلة أولي.

وتقدمت إدارة حقوق الإنسان بخالص الشكر والتقدير لمديري المديرية علي حسن التعاون والتنسيق والتنظيم، كما قدمت بعض الإدارات شهادات تقدير لفريق حقوق الإنسان، ومأموري الأقسام تقديرا لجهودهم وتعاونهم لتوعية وتنمية الولاء والانتماء للطلبة، وتم تعليق بنر أنتم المستقبل.

ومن المقرر زراعة 88 شجرة بباقي الإدارات التعليمية البالغ عددها 32 إدارة تعليمية علي مراحل تحت إشراف اللواء حنان هجرس مديري إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة، ومديري عموم الإدارات التعليمية المشاركة.

ومن جانبهم أعرب الطلاب ومسئولو المدارس عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه المبادرة، مؤكدين على تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة بالجهود التي تقوم بها أجهزة الوزارة، للتواصل المستمر مع طلبة المدارس باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وأمله نحو تحقيق غد مشرق ومزدهر.
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الكلمات المفتاحية

مبادرة انتم المستقبل الداخلية التعليم

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