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عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 05:56 م
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الاهلي
الاهلي
عمر محمد
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تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي.

وتعادل النادي الأهلي مع صن داونز اليوم السبت إيجابياً بهدف لك منهما في المباراة التي أقيمت بينهما في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
  
وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في القاهرة بفوز النادي الأحمر بهدفين نظيفين.
 
وينتظر النادي الأهلي الفائز من لقاء النجم الساحلى والوداد المغربى، المقرر له التاسعة مساء اليوم، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الوداد المغربى بهدفين دون رد بالمغرب .

وستقام مواجهة الأهلي فى ذهاب نصف النهائى خارج أرضه أحد أيام 1 أو 2 مايو، والإياب فى القاهرة أحد أيام 8 أو 9 مايو.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب والاستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما بالكاميرون، ملعب محمد الخامس بالمغرب، استاد رادس بتونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم ١٢ مارس الجاري.
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