"إذا فيك تنسى".. ماريتا الحلاني تروح لأغنيتها الجديدة عبر 'إنستجرام'

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني، فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتناول هذا الفيديو مقطع من أغنيتها الجديدة "إذا فيك تنسى"، وظهرت ''الحلاني'' في هذا الفيديو مرتدية فستانا من اللون الموف الفاتح وهي تغني وتتراقص على أنغام أغنيتها.



وكتبت "الحلاني" على هذا الفيديو قائلة: قلتلن بعدي ماتت، ما قدرت على غيابي ما بنكر صعبة كانت بس ما وقفت حياتي ولحتى احمي حالي، أنا اللي بكسر حالي لأنه لما بضعف، برجع أقوى.



وتابعت ''الحلاني" قائلة: إذا فيك تنسى، رابط الفيديو كليب الكامل في البايو.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: الله بقا يا مبدعة، جميلة جدا كعادتك.



وفي سياق أخر قدمت "الحلاني'' العديد من الأعمال الغنائية منها تلاقينا، يلا نفرح، Go، خايفة أنام، شو بدك، ناسيني، إذا فيك تنسى.



وأغنية "إذا فيك تنسى" غناء "ماريتا الحلاني"، كلمات وألحان "رامي الشافعي" وتوزيع "عمر صباغ".